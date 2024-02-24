Musmer UniLeague’de üçüncü haftanın son maçında Rauf Denktaş Üniversitesi, sahasında konuk ettiği Avrupa Liderlik Üniversitesi’nin 57-43’lük skorla mağlup etti.

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada rakibine oranla daha üstün bir oyun ortaya koyan Rauf Denktaş Üniversitesi, sahadan 57-43’lük skorla galip ayrılarak, bu sezonki ilk galibiyetini aldı.

JAMES BARKER’DAN 20 SAYILIK KATKI

Rauf Denktaş Üniversitesi’nde James Baker, 20 sayı ile takımının en skorer ismi oldu. James’in yanında Yarkpazu 18 sayı, Gedeon Simbele 13 sayı ile oynadı. Avrupa Liderlik Üniversitesi’nin en skorer ismi ise 19 sayı ile George Amaranye oldu.