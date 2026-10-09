Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Maraş konusunda Rum basınında yer alan iddialara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Erhürman, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Maraş ile ilgili önerisini önce kabul ettiği, ardından Türkiye’den gelen talimat üzerine reddettiği yönündeki haberleri eleştirdi.

Maraş gibi hassas bir konuda sunulacak önerilerin incelenmeden kabul edilmesinin söz konusu olamayacağını vurgulayan Erhürman, "Ben ya da herhangi bir görüşmeci bu kadar acemi olabilir mi.” dedi. Erhürman ayrıca Rum hükümetinin söz konusu önerinin varlığını dahi doğrulamadığına dikkat çekti.

Hristodulidis ile son görüşmesinin New York öncesinde gerçekleştiğini kaydeden Erhürman, " O günden beri de görüşmedik. Bu durumda o toplantıda 'evet' dediysem, nerede 'hayır' demiş olabilirim." dedi.

Erhürman, “Herhangi bir öneriye 'evet' veya 'hayır' demiş olsam bunu görebilecek veya duyabilecek tek kişi Sayın Hristodulidis, çünkü görüşme baş başa” ifadelerini kullanarak, "sızdırma", "çarpıtma" ve "manipülasyon" gibi konular üzerinde biraz düşünmek gerektiğine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erhürman söz konusu ididanın kaynağının Güney'de yayın yapan bir gazete olarak gösterildiğine dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Rum hükumeti gazeteyi doğrulamış mı? Rum basınına göre, bırakın ‘kabul etmemi’, önerinin kendisini bile, ‘ne doğrulamış ne de reddetmiş.’

Üç soru sorup takdiri sizlere bırakacağım; Ben herhangi bir öneriye ‘evet' veya 'hayır’ demiş olsam bunu görebilecek veya duyabilecek tek kişi Sn. Hristodulidis. Çünkü görüşme baş başa! Ama her nasılsa bir Kıbrıslı Rum gazeteci benim ne dediğimi ‘öğrenmiş!’ Ne kadar ilginç değil mi?

Sn. Hristodulidis ile son görüşmemiz New York öncesinde. 19 maddelik listesinden ilk kez o gün söz etti. O günden beri de görüşmedik. Bu durumda o toplantıda ‘evet’ dediysem, nerede ‘hayır’ demiş olabilirim.

En önemlisi; bu ülkede herhangi bir kişi, Maraş gibi önemli ve hassas bir konuda yapılacak herhangi bir öneriyi duyar duymaz ‘evet’ demiş olabileceğime inanıyor mu gerçekten? Ben ya da herhangi bir görüşmeci bu kadar acemi olabilir mi? Bir inceleyelim falan dahi demez mi hiç olmazsa?”

Erhürman, bu soruları yanıtlayabilmek için dünyanın en zeki ve bilgili insanı olmaya gerek olmadığına işaret ederek, “Biraz düşünmek, mantık ve muhakeme yeterli” dedi.

"Sızdırma", "çarpıtma", "manipülasyon" veya kim ya da hangi tarafın bunlara neden ihtiyaç duyduğu konusunda biraz düşünmek gerektiğini belirten Erhürman, bu durumda diğer tarafın ne kadar güvenebilir olduğuna işaret etti ve sabır ile soğukkanlılığa devam edeceğini vurguladı.