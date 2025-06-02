Güney Kıbrıs’ın Göç ve Uluslararası Korumadan Sorumlu Müsteşarı Nikolas İoannidis dün bir anma töreninde yaptığı konuşmada, halkın birliği, uluslararası hukuka bağlılık ve kesintisiz diplomatik çabalarıyla kahramanların fedakarlıklarını haklı çıkaracaklarını ve gelecek nesillere özgür ve refah bir Kıbrıs bırakacaklarını ileri sürdü.

Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre İoannidis “Kondemenos” (Kılıçaslan) kökenli Rumlarla ilgili düzenlenen bir anma töreninde yaptığı konuşmada “bölünmeyi, işgal birliklerinin varlığını ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenliği ile toprak bütünlüğünün ihlal edilmesini kabul etmelerinin söz konusu olmadığını” savundu.

Rum hükümetinin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis rehberliğinde Kıbrıs sorununun adil, yaşayabilir ve işler çözümü için çabalarını sürdürdüğünü öne süren İoannidis, konuşmasında, 50 yıldan fazladır sürdüğünü ileri sürdüğü Türk işgalinin, uluslararası hukukun açık ihlalini teşkil ettiği iddiasında bulundu.

İoannidis, modern bir Avrupa devletinde Kıbrıs’ın tüm yasal sakinleri için insanlık haklarını ve temel özgürlükleri güvence altına alacak bir çözüm arzu ettiklerini sözlerine ekledi.