Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetridis 4 Haziran’da, dışişleri ve eğitim bakanlığından yetkililerle birlikte Kahire’ye gidecek.

Alithia gazetesi, Yerapetridis ile beraberindeki heyetin Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile görüşeceğini ve görüşmede Sina Dağı’nda bulunan “Ayia Ekaterini Manastırı”nın statüsü meselesinin ele alınacağını yazdı.

Gazete, bugün de Yunanistan’dan bir teknik heyetin aynı konu için Kahire’ye gideceğini kaydetti.

Haberde, ziyaretçilere açılmak istenen manastırın Yunan-Ortodoks özelliğinin muhafaza edilmesinin ve ibadet yeri olarak kalmasının istendiği belirtildi.