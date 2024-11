Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, T.C. Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından “Afetlerde Sağlık ve Sağlığın Geleceği” ana temasıyla düzenlenen 10. Türk Tıp Dünyası Kurultayı ve TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödül Töreni’ne katılmak üzere İstanbul’da bulunuyor.

Bakan Dinçyürek, kurultayın açılışında yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

10. Türk Tıp Kurultayı açılışında konuşma gerçekleştiren Bakan Dinçyürek, büyük bir ailenin, büyük bir milletin ayrılmaz bir parçası olmaktan sonsuz mutluluk duymaktayım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 41’inci kuruluş yıl dönümünde, bu özel günde sizlerle birlikte olmaktan gurur duyduğumu belirtmek isterim diyerek sözlerine başladı.



“ Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığının, özgürlüğünün ve varoluşunun teminatı ve simgesi olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni, egemenlik temelinde yaşatmak amacıyla başta Anavatan Türkiye'nin ve Türk Devletleri Teşkilatı'nın desteğiyle mücadelemize kararlılıkla devam etmekteyiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde TC Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından düzenlenen bu değerli kurultayda bulunmaktan onur duyuyoruz.

"Afetlerde Sağlık ve Sağlığın Geleceği" gibi hayati bir temanın ele alındığı bu 10. Türk Tıp Dünyası Kurultayı, sağlık alanında ileri düzey bilimsel çalışmalar yürüten Türk araştırmacıların bilgi paylaşımı yapmaları ve dayanışmalarını güçlendirmeleri açısından büyük bir öneme sahiptir.

Türk tıp dünyasının gururu, Nobel ödüllü bilim insanımız Prof. Dr. Aziz Sancar adına verilen Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri de bugün bu kurultay kapsamında sahiplerini bulması elbette ayrı bir önem arz ediyor.

Bu ödüller, bilim insanlarımızın sağlık ve tıp alanındaki çalışmalarına ışık tutmakta ve gelecekteki araştırmalar için bir ilham kaynağı olmaktadır. Ödül alan tüm bilim insanlarını içtenlikle kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.

Kurultayın, yurtdışında yaşayan Türk araştırmacılar ile Türkiye’deki bilim insanları arasında kalıcı bilimsel köprüler kurmasını ve afetlerde sağlık konusundaki bilgi birikimini artırmasını diliyorum.

Afetlerde sağlık hizmetlerinin etkinliğini artırmak, bu hizmetleri insan odaklı bir yaklaşımla geliştirmek ve geleceğin ihtiyaçlarına uyumlu hale getirmek hepimizin ortak hedefi olmalıdır.

Bu bağlamda, KKTC Sağlık Bakanlığı himayesinde, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nın Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından gerçekleştirilen eğitim programının önemine değinmek istiyorum.



Afet ve acil durumlarda eğitimin önemine dikkat çekerek, bu tür eğitimlerin düzenli olarak yapılması, eğitimli sağlık personelinin sayısının artırılması ve sağlık personelimizin bu konudaki bilgilerini ve becerilerini güncel tutmalarının gerekliliğini vurgulamak istiyorum.

Bu sayede afet anlarında daha hızlı ve etkili müdahalelerle vatandaşlarımızın sağlığına destek olabiliriz. Ülkemizde ve Türkiye’de afetlere karşı bilinçlenmenin ve eğitimin önemi, hepimizin bildiği üzere geçen yıl şubat ayında Türkiye’de yaşanan büyük depremle daha da belirgin hale gelmiştir. Bu felaket, sağlık sektöründe de daha hazırlıklı ve etkili çözümler üretme gerekliliğini hepimize hatırlatmıştır.

Bu vesileyle 6 Şubat depreminde hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet dilerim. Yaşanan bu acı depremde biliyorsunuz ki “Şampiyon Meleklerimiz “ ve KKTC vatandaşımız hayatlarını kaybetmişlerdir. Tüm kayıplarımızı rahmetle anıyor, tüm ailelerine yeniden baş sağlığı diliyorum.

Son olarak, bu kurultayın sağlık hizmetlerinde dayanıklılığı artırma konusunda hepimize ilham vereceğine inanıyorum. Anavatan Türkiye Cumhuriyeti her alanda olduğu gibi sağlık alanında da ülkemize her noktada katkı koymaya devam etmektedir.



Bu duygu ve düşüncelerle başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bu anlamlı kurultaya ev sahipliği yapan Sağlık Bakanı Sayın Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ve katkı koyan herkese şükranlarımı sunarım.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na verdiği önemi bizler de KKTC olarak selamlıyoruz.



Türk dünyasının birlikte hareket etme refleksinin gelişmesi son derece önemlidir.

Bu kurultay sadece sağlık alanında olumlu sonuçlar doğurmakla kalmayacak, Türk dünyasının birlikteliğine ve geleceğine katkılar sağlayacaktır. Şahsım adına, KKTC Sağlık Bakanı olarak sağlık alanında bu birlikteliği ileriye taşıyacak her türlü katkı ve fedakarlığı ortaya koymaya hazır olduğumuzu belirtmek isterim.

Sağlık sektörünün geleceğini şekillendirmek için birlikte çalışmaya devam etmeli, dayanışmamızı güçlendirmeliyiz. Katılımcılara şimdiden verimli çalışmalar ve başarılı bir kurultay diliyorum.

Teşekkür eder, saygılar sunarım.