CTP Lefke Milletvekili Salahi Şahiner, 30 Milyon dolar civarı rayiç bedel biçilen fiberoptik projesinin 100 milyon dolara yabancı bir şirkete, ihalesiz bir şekilde devredilmekte olduğunu savunarak hükümeti eleştirdi.

“Hükümetin kendi halkına sırtını döndüğünü, yerli sermayeyi düşman olarak gördüğünü” öne süren Şahiner, Meclis’in daha yeni tatile girdiğini ama hükümetin tatil sürecini fırsat bilerek, skandal bir karar imza atmakta olduğunu iddia etti.

Şahiner şöyle dedi:

“Kıbrıs Türk halkının dijital altyapısı için hayati öneme sahip fiber optik altyapı projesi, yerli şirketlerin 30 milyon dolara gerçekleştirebileceğini beyan ettiği bir işi, ihalesiz bir şekilde ve yaklaşık 100 milyon dolarlık fahiş bedelle yabancı bir şirkete, Türk Telekom’a, devretmeye hazırlanan hükümet, bu kararıyla bir skandala daha imza atmaktadır.”

Bu olaya zemin hazırlamak için kamuoyuna servis edilen söylemin de, “Yerli şirketler bu işi 5 yılda bitirebilir, yabancı şirket ise tüm ülkeyi 18 ayda kazıp döşeyecek" olduğunu savunan Şahiner, bu olayın “peşkeş” olduğunu savundu.

Şahiner şunları kaydetti:

“Bu açıklama komik, teknik gerçeklikten uzak ve de halkı yanıltmaya yöneliktir.

Lefkoşa Surlariçi’ni bile 18 ayda tamamlayamayacak bir yapı, tüm ülkeyi bu sürede nasıl bitirecek? Bu projenin 3 katı maliyetle yaptırılması ve internet kullanım ücretlerine yansıtılması, yerli İnternet Servis Sağlayıcı şirketlerin iflası, buralarda çalışan binlerce kişinin işsiz kalması ve daha da önemlisi, internet kullanım ücretlerinin fahiş şekilde artması anlamına gelmektedir.”

“Artık su ve elektrik kadar temel bir ihtiyaç olan internetin erişilebilirliğinin”, bu kararla birlikte dar gelirli vatandaş için neredeyse imkânsız hale geleceğini belirten Şahiner, şunları ifade etti:

“Boşuna demiyoruz: Bu hükümet döneminde, meclisin tatile girdiği temmuz ayları halk için ‘Kara Temmuzlar’ olarak anılır hale gelmiştir. İhalesiz yakıt alım sözleşmeleri, Elektrik fiyatlarını ikiye katlayan Aksa sözleşmesi, Emrullah Turanlı’nın T&T şirketine aktarılan 59 milyon dolarlık peşkeş ve şimdi de 30 milyon dolarlık fiberoptik işinin 100 milyon dolara yaptırılması... Tüm bunlar bir araya geldiğinde ortaya çıkan tablo, Kıbrıs Türk halkının öz kaynaklarının sistemli şekilde yağmalandığını göstermektedir.”

Hükümeti kendi halkına sırtını dönmekle, yerli sermayesini düşman olarak görmekle suçlayan Şahiner, bir yandan “Yuvaya Dönüş” projesiyle yurtdışındaki Kıbrıslı Türkleri geri çağıran bir hükümetin, öte yandan “Kendi ülkesindeki şirketleri batırıp insanlarını işsiz bırakacak projelere imza atmasının tam bir tezat ve ikiyüzlülük olduğunu” öne sürdü.

Şahiner, şöyle dedi: “Bu ihalesiz, hesap sorulamaz, denetlenemez uygulamaları reddediyoruz.

Halkın geleceğini ilgilendiren bu tür kararlar kamuoyuna açık, şeffaf ve rekabete dayalı bir şekilde alınmalıdır. Aksi takdirde bu siyasi sorumsuzluğun ve ekonomik yıkımın vebali, bu kararı alanların omuzlarında kalacaktır.”