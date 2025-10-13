KKTC’deki eski Kıbrıs Rum taşınmazlarını suiistimal etme iddiasıyla Güney Kıbrıs’ta tutuklu bulunan 74 yaşındaki Simon Aykut’un tutum değiştirerek kendisine yöneltilen suçlamalardan 40 tanesini kabul ettiği iddia edildi.

“Kathimerini” ve diğer bazı haber siteleri, Simon Aykut'un bugün çıkarıldığı mahkemede beklenmedik bir gelişme yaşandığını, Aykut’un kendisine yöneltilen bazı suçlamaları kabul ettiğini yazdı.

“Kathimerini” haber sitesi, Aykut’un kendisine yöneltilen ve KKTC’deki eski Rum taşınmazlarının kullanımıyla ilişkili 40 suçlamayı kabul ettiğini, bunun akabinde kendisine yöneltilen diğer suçlamaların ise düşürüleceğini belirterek, böylelikle davanın karara bağlanmasının önünün açıldığını vurguladı.

Haberde, Güney Kıbrıs’ı mahkemede temsil eden avukat Andreas Aristidis’in duruşmada yaptığı konuşmada, kabul edilen 40 suçlamayı tek tek izah ettiği ve diğer suçlamaların ise düşürüldüğünü doğruladığı belirtilirken, Aykut’un avukatının savunmasına da ayrıntılı şekilde yer verildi.

Haberde ayrıca, mahkemenin ceza kararını 24 Ekim saat 11.00’de açıklayacağı, Aykut’un tutukluluğunun ise o tarihe kadar devam edeceği vurgulandı.