Nagihan ve Sahra kavga etti Nagihan ve Sahra kavga etti

Müziğin usta ismi Soner Olgun 27 Ocak Cumartesi akşamı sevenleri ile Merit Park Letafet sahnesinde buluştu.

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Sanatçı, geçmişten günümüze kadar uzanan, dillerden düşmeyen popüler parçaları seslendirerek geniş repertuvarı ile dinleyenlerine hareketli ve nostaljik bir gece yaşattı.

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Konserinde Ulu Önder Atatürk’ün sevdiği , “ Fikrimin İnce Gülü, İzmir’in Kavakları ” parçalarını da misafirleri ile hep bir ağızdan seslendirerek “Sayende buradayız, sayende eğleniyoruz, sayende yaşıyoruz, teşekkür ederiz Atam” sözleri ile andı.

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Olgun, yaklaşık iki saat süren konserde, hayranlarından gelen istek parçalara da yer vererek, unutamayacakları bir müzik ziyafeti sundu.

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