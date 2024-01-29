Müziğin usta ismi Soner Olgun 27 Ocak Cumartesi akşamı sevenleri ile Merit Park Letafet sahnesinde buluştu.

Sanatçı, geçmişten günümüze kadar uzanan, dillerden düşmeyen popüler parçaları seslendirerek geniş repertuvarı ile dinleyenlerine hareketli ve nostaljik bir gece yaşattı.

Konserinde Ulu Önder Atatürk’ün sevdiği , “ Fikrimin İnce Gülü, İzmir’in Kavakları ” parçalarını da misafirleri ile hep bir ağızdan seslendirerek “Sayende buradayız, sayende eğleniyoruz, sayende yaşıyoruz, teşekkür ederiz Atam” sözleri ile andı.

Olgun, yaklaşık iki saat süren konserde, hayranlarından gelen istek parçalara da yer vererek, unutamayacakları bir müzik ziyafeti sundu.