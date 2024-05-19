Kıbrıs Türk Sinema Televizyon Derneği ve SineSmart Yapımcılık işbirliği ile çekilen “Söz” adlı kısa filmin galası cuma günü Lefkoşa Atatürk Kongre Merkezi’nde saat 19:00’da yapılacak.

Dernek’ten yapılan açıklamaya göre, çekimlerine Mart ayında başlanan “Söz” adlı kısa film, 1974 senesinde Güney Kıbrıs’ta yaşayan bir Kıbrıs Türkünün bir gün evinden ayrılışı ve 40 yıl sonra izlerine rastlama hikayesini anlatıyor.

Geniş bir oyuncu kadrosu ile çekilen filmin yapımcılığını Yusuf Darbukacı, senaryosunu Şafak Yolcu, Görüntü Yönetmenliğini Cüneyt Şen üstlendi. Müge Günay’ın yönetmenliğini yaptığı filmin ana kadrosunda ise, Mehmet Yörükoğlu, Yeşim Kumral, Aryen Çağdaş Can, Kani Yüzügüleç, Berkant Çakmak yer aldı.

Gerçek hikayelerden kurgulanan film, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. Yılı dolayısıyla çekildi.

Film, o süreçte verilen özgürlük mücadelesinde hayatını kaybeden tüm Kıbrıs Türklerine ve geride bıraktıkları yaslı ailelerine ithaf edildi.