Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kırgızistan’a gitmek üzere adadan ayrıldı.

Tatar, davet üzerine, Kırgızistan'ın Bişkek şehrinde Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği tarafından düzenlenen Kırgızistan’da Enerji Yatırımları ve İşbirliği Konferansı’na katılacak, onur konuğu olarak açılış konuşmasını yapacak.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kırgizistan’da bulunduğu süre boyunca Manas Üniversitesi’nde de konferans verecek.

Ercan Havalimanı’ndan saat 17.30 sıralarında ayrılan Tatar’ı Meclis Başkanı Zorlu Töre, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Kadir Bayraklı ve diğer bazı yetkililer uğurladı.