Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı sporcuları ve teknik heyetle görüştü.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar dün, Türkiye Basketbol Federasyonu Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig 17. hafta karşılaşması kapsamında KKTC Vakıflar Tekerlekli Basketbol takımı ile yapacağı karşılaşma dolayısıyla ülkede bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı sporcularını ve teknik heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kıbrıs için önemine vurgu yaparak Doğu Akdeniz’de bağımsız bir Türk devleti olarak KKTC’nin stratejik ve milli menfaatlere uygun bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti ile uyum içinde varlığını sürdürmekte olduğunu söyledi.

TSK Rehabilitasyon Merkezi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’na başarılar dileyen Cumhurbaşkanı Tatar, TSK’ya minnettarlığını ifade etti.

Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Engelliler Komitesi Başkanı Ahmet Akdeniz de hazır bulundu.