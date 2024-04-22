Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yeniyüzyıl Anaokulu’nun düzenlediği 23 Nisan gösterisini izledi.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Yeniyüzyıl Anaokulu’nda gerçekleşen törende konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, çocukları çok sevdiğini ve değer verdiğini dile getirdi, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.

Öğretmenlerin verdiği eğitimin önemine dikkat çeken Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en değerli varlıkları olan çocukların ileride devlet yönetiminde ve diğer sektörlerde görev alacağını vurguladı.

1974 yılından önce 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı zor şartlarda kutladıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, günümüzde özgürce kutlandığını dile getirdi.

Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ve anavatan Türkiye Cumhuriyeti’ne duyulan sevgi yanında Atatürk’e duyulan sevgi ve saygının önemine dikkat çekti.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde verilen Kurtuluş Savaşı sonrasında Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluş tarihinin çocuklara armağan edildiğini kaydetti.

Atatürk’ün çocuklara verdiği değerin önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, 23 Nisan’ın her yıl coşkulu bir şekilde kutlandığını anlattı.

Çocuklara verilen milli ve manevi değerlerle yetişmelerinin ardından, devlet yönetiminde yer alacaklarını ve yönlendirici olacaklarını aktaran Tatar, çocukları yetiştiren aileleri de tebrik etti.