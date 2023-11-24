Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Cumhuriyet Meclisi’ne hibe edilen 3 araç, basın ve bilgisayar ekipmanlarının teslim töreni yapıldı.

Meclis Bahçesi’nde saat 10.00’da gerçekleştirilen törene, Meclis Başkanı Zorlu Töre, TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Başbakan Yardımcısı ve Turizm Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, bazı bakanlar, milletvekilleri elçilik çalışanları ve meclis personeli katıldı.

Törende ilk olarak konuşan TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, demokrasi için yasama yürütme ve yargının birbirinden ayrı olmasının ne kadar kıymetli olduğunu herkesin bildiğini belirterek, KKTC’nin bu noktada demokrasi standartlarında dünyanın pek çok devletinin önünde olduğunu söyledi.

Feyzioğlu, bu durumu güçlendirmek için yasama organının kurumsal kapasitesini arttırmak gerektiğini, Kalkınma İşbirliği Anlaşması çerçevesinde Meclis Başkanı Töre’nin girişimleri sonucunda, önceki TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve sonrasında Numan Kurtulmuş’un ve eski ve yeni TC Cumhurbaşkanı Yardımcılarının işbirliğiyle adım attıklarını anlattı.

-Töre

Cumhuriyet Meclis’inin çeşitli eksiklikleri olduğunu ancak bunları bütçe yetersizliği nedeniyle gideremediklerini söyleyen Meclis Başkanı Zorlu Töre de, TBMM ile imzaladıkları işbirliği anlaşması çerçevesinde bu eksiklikleri Ankara ziyaretlerinin birinde o dönemde TBMM Başkanı olan Mustafa Şentop’a ilettiklerini söyledi.

Töre, Şentop’un “ne katkımız olabilir?” diye sorması üzerine eksikleri ilettiğini ve sonrasında TC’den göndermenin daha zor olacağı için TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın da işbirliğiyle TC Elçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi’nin finansman desteğiyle 3 araç, bilgisayar ve basın ekipmanlarının tedarik edildiğini kaydetti.

“İyi ki Türkiye var da bunları alıyor, ricalarımızı kırmıyor, olmasaydı ne olacaktı onu da düşünmek mecburiyetindeyiz” diyen Töre, önceki TBMM Başkanı Şentop’a ve o dönemin TC Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay’a, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, şimdiki TBMM başkanı Numan Kurtulmuş’a ve TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a ve TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’na sağladıkları bu imkanlar için teşekkür etti.

Töre, bu imkanlarla Meclis’in daha güçlü hale geldiğini ifade ederek “inşallah 2024yılı içinde de yeni Meclis binamıza taşınmış olacağız” dedi.

Tüm dünyanın KKTC’ye adaletsiz davrandığını eşitliği tanımadığını hatırlatan Töre, “Tanımasın biz varız. TC’nin desteğiyle KKTC’yi daha da köklü hale getireceğiz” dedi.

Konuşmaların ardından TC Lefkoşa Büyükelçisi araçların anahtarlarını ve ekipmanları Meclis Başkanı Töre’ye takdim etti.