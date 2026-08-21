Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş) Başkanı Fuat Topaloğlu, akaryakıt zammını eleştirerek, hükümetin taşımacılık sektörünü rahatlatacak adımlar atmak yerine sektörün üzerindeki yükü daha da ağırlaştırdığını savundu.

Taşımacılık sektörünün çökmesinin yalnızca sektör çalışanlarını değil, öğrenciden çalışana, turizmden ekonominin diğer alanlarına kadar toplumun tamamını etkileyeceğini söyleyen Topaloğlu, hükümete acil ve kalıcı tedbirler alma çağrısında bulundu.

Yazılı açıklama yapan Topaloğlu, Kar-İş üyelerinin ekonomik koşullarına ve akaryakıtın taşımacılık sektörünün en önemli gider kalemlerinden biri olduğuna işaret ederek, “Sektörü bitirmeye, tabutuna çivi çakmaya adeta ant içmişler” dedi.

Taşımacıların ağırlaşan maliyetler karşısında geçim mücadelesi verdiğini ve emeklerinin karşılığını istediklerini kaydeden Topaloğlu, Kar-İş olarak üyelerin hakkını savunmanın sorumlulukları olduğunu belirtti.

Akaryakıt, yedek parça, lastik, bakım, sigorta ve diğer işletme giderlerinin sürekli yükseldiğini ancak sektörün gelirlerinin aynı hızla artmadığını söyleyen Topaloğlu, “Taşımacının cebinden daha ne kadar alacaksınız?" diye sordu.

Öğrenci taşımacılığında verilen hizmetin karşılığını almak için bile taşımacıların mücadele etmek zorunda bırakıldığını ifade eden Topaloğlu, “Taşımacı öğrenciyi zamanında taşıyacak, yakıtını kendi cebinden koyacak, aracının bakımını yapacak, personelinin maaşını ödeyecek; sonra hak ettiği parasını almak için aylarca bekleyecek. Böyle bir anlayışı kabul etmiyoruz.” dedi.