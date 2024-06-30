Cumhurbaşkanı Vekili Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü tarafından düzenlenen mezuniyet törenine katıldı.

Meclis’ten verilen bilgiye göre, Girne Öğretmen Evi’nde düzenlenen etkinlikte Başkan Töre bir konuşma yaparak mezun öğrencilere seslendi.

Kıbrıs Türklerinin Türk Milletinin bir parçası olduğuna vurgu yapan Töre: “Ayrısı ve gayrısı değiliz” dedi.

Gazze’de bugün bir katliam yaşandığına değinen Töre, yaşanan vahşet karşısında medeni denilen ülke ve çevrelerin bu duruma sessiz kaldığını söyledi.

Yaşananlar karşısında insanlığın utandığını ancak bu zulme destek verenlerin utanmadığına değinen Töre, 21. yüz yılda vahşetin devam ettiğini kaydetti.

Mezun olan öğrencilerin emperyalist ve sömürgecilere aldanmaması gerektiğini ifade eden Töre, bulundukları ülkeyi ve milleti çok sevmelerini istedi.

Kıbrıs’ta barış istediklerini ancak KKTC’nden taviz vermeyeceklerini dile getiren Töre: “Bağımsızlık ve egemenliğimizden asla taviz vermeyeceğiz” dedi.

Töre, konuşmasının ardından başarı gösteren mezun öğrencilere diploma ve başarı belgelerini verdi.