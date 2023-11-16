Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Akay Kamiloğlu başkanlığındaki Denktaşçı Düşünce Derneği heyetini kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, ziyarette ilk sözü alan Denktaşçı Düşünce Derneği Başkanı Akay Kamiloğlu, Türkiye merkezli olarak kurdukları derneğin, Anavatan Türkiye ile KKTC arasındaki bağların güçlendirilmesi hedefiyle çeşitli organizasyonlara imza atacaklarını belirtti.

Devlet kuran son Türk olan Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın izinden gitmek adına bu derneği kurduklarını anımsatan Kamiloğlu, Cumhuriyet Meclisi’nce düzenlenen 15 Kasım Cumhuriyet resepsiyonuna davet ettiği için Meclis Başkanı Zorlu Töre’ye teşekkürlerini de iletti.

Daha sonra söz alan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de, müşterek milli davanın önemine dikkat çekerek, “Dünyanın neresinde olursak olalım, KKTC’nin istiklalini ve bağımsızlığını korumak hepimizin görevidir” ifadelerini kullandı.

1974 Mutlu Barış Harekatıyla oluşan coğrafya içerisinde 1983 yılında kurulan KKTC’nin milli bir kimliğe sahip olduğuna işaret eden Töre, Cumhuriyete sahip çıkmanın her Türk’ün asli görevi olduğunu kaydetti.

Töre, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın kurduğu KKTC’yi yaşatmanın milli bekanın devamı için gereklilik olduğunu da ifade etti.