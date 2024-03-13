Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Lefke’de Kaymakamlık, Mahkemeler, Polis Karakolu ve İtfaiye Şubesini ziyaret etti.

Meclisten yapılan açıklamaya göre Töre, Kaymakamlık ziyaretinde, Lefke Kaymakamı Sadi Güneş ve yetkililer tarafından karşıladı. Kaymakam Güneş, Töre’ye çalışmaları hakkında bilgi verirdi. Töre’nin kendilerini yalnız bırakmadığını belirten Güneş, Töre ile sürekli istişare içinde olduklarını da söyledi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de, Lefke’nin Osmanlı izlerini taşıyan stratejik öneme sahip bir konumda olduğunu belirtti. Lefke’nin devlet iradesiyle ilçe olduğunu anımsatan Töre, mahkemelerin hizmete açılmasının ardından tüm eksikliklerin zaman içerisinde giderilmesi gerektiğini ifade etti.

Lefke’nin milli mücadele yıllarında büyük direniş gösterdiğini, şimdi de üretim ile var olmaya çalıştığını kaydederek, daha güçlü bir KKTC için de el birliğiyle çalışacaklarını söyledi. Başkan Töre, kaymakamlık binası içerisinde görev yapan mahkemeleri de gezerek, görevli personel ile sohbet etti, Meclis Anı Tabağı hediye etti

-Töre’den Lefke Polis Karakoluna ve İtfaiye Şubesine ziyaret

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre'yi, Lefke Polis Karakolu’nu ziyaretinde ise Polis Karakolu Amiri Hüseyin Özakdenizli ile karakolda görevli polisler karşıladı.

Töre, Mahkemelerin açılmasının bölge açısından önemli olduğunu ancak Lefke’nin ilçe olması münasebetiyle karakolun polis müdürlüğü seviyesine yükseltilmesi gerektiğini söyledi ve Lefke’nin nüfus olarak olmasa bile coğrafi olarak geniş bir alana sahip olduğunu ifade etti.

Polis Karakolu Amiri Hüseyin Özakdenizli de, üniversitelerin açık olduğu bölümlerde yoğunluk olduğunu ve gereken dönemlerde Güzelyurt Polis Müdürlüğünden destek aldıklarını anlattı.

Başkan Töre, Lefke Polis Karakolu içerisinde görev yapan görevli personel ile sohbet etti, Meclis Anı Tabağı hediye etti.

Töre, temaslarının sonunda Gemikonağı İtfaiye Şubesini de ziyaret etti. Töre’yi, Gemikonağı İtfaiyesi Şube Amiri Naci Ertok ve itfaiye erleri karşıladı.

Töre, burada yaptığı açıklamada, tabi afetlerin yanı sıra ev ve araç yangını gibi olayların da olduğunu ve bu durumlarda da itfaiyeye önemli görevler düştüğünü söyledi. Töre, itfaiye teşkilatının araç, gereç, donanım ve personel bakımından desteklenmesi gerektiğini de belirterek, geçen yıl Yeşilırmak bölgesinde çıkan yangını hatırlattı ve bu yangının itfaiye ile tüm paydaşların ortak çalışması sonucunda büyümeden kontrol altına alındığını belirtti.

Başkan Töre, Gemikonağı itfaiyesinde görevli personel ile de sohbet etti, Meclis Anı Tabağı hediye etti.