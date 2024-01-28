Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, KKTC Tekvando Judo Karate Aikodo Hapkido Kungfu Kurash Wushu Federasyonu tarafından düzenlenen 2023 yılı Oscar Diploma Töreni etkinliğine katıldı.

Cumhuriyet Meclisinden verilen bilgiye göre, Avrasya Tekvando Merkezinde düzenlenen etkinlikte Başkan Töre bir konuşma yaptı.

Töre, konuşmasında Federasyona bağlı sporcuların tüm ambargolara rağmen uluslararası arenada gösterdikleri başarıların çok önemli olduğuna değinerek, emek koyan tüm sporcu, antrenör ve yöneticileri kutladı.

Genç sporculara hitap eden Töre, “sporcuların birer bayrak olduğunu ve bayrağı yere indirmeden, çok çalışarak başarıdan başarıya koştuklarına” değindi.

Bundan sonra da başarıların geleceğine inandığına işaret eden Töre, sporcuların her zaman yanlarında olduklarını dile getirdi.

Kendileri için devlete sahip çıkmanın en öncelikli görev olduğunu vurgulayan Töre, bu anlamda devleti dış ülkelerde temsil ederek dereceler elde etmenin de bu göreve büyük bir hizmet olduğunu belirtti.