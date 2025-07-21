Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, direksiyon hakimiyetini kaybederek aracıyla takla atan 26 yaşındaki Sefa Akgönül, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 21 Temmuz 2025 tarihinde, saat 00.15 sıralarında Bostancı-Taşpınar Anayolu’nda meydana gelen trafik kazasında, 26 yaşındaki Sefa Akgönül hayatını kaybetti.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Sefa Akgönül yönetimindeki FC 069 plakalı salon araç ile Taşpınar istikametine doğru seyrettiği sırada, anayolun birinci kilometresinde direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Araç yolun güney kısmından çıkarak toprak sete, ardından da bir bahçeye ait çevre tellerine çarptıktan sonra takla attı.
Kaza sonucu araç sürücüsü Akgönül olay yerinde yaşamını yitirdi.
Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.