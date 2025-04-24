Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri Turgut Alas, bir UBP’li milletvekilinin yasama dokunulmazlığının kaldırılması istemini incelemek üzere komite oluşturulduğunu hatırlatarak, komitenin aldığı kararı eleştirdi.

HP’den yapılan yazılı açıklamada, Alas, komite üyesi UBP'li milletvekilleri Oğuzhan Hasipoğlu, Hasan Küçük ve Ahmet Savaşan’ın dokunulmazlığın kaldırılmaması yönünde oy kullandıklarını belirtti.

Turgut Alas, “Defalarca söyledik, kürsü dokunulmazlığı dışındaki tüm dokunulmazlıklar kaldırılsın dedik! Çünkü halkın seçtiği kişiler gerçekten memleket faydası için çalışıyorsa, dokunulmazlığa da ihtiyaçları yoktur!” ifadelerini kullandı.

Dokunulmazlığın kötüye kullanıldığını da savunan Alas, “Bunun önünü açan, yargıya engel olan, bunun için siyasi gücünü kullanan, siyasi baskı yapan, suçu örtbas etmeye çalışan herkes günün sonunda suça ortaktır!” dedi.