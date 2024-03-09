Türkiye’nin önde gelen inşaat firmalarından MMT Tunç Group İnşaat yatırımlarını geliştiriyor. MMT Tunç İnşaat’ın Kıbrıs ofisi bugün düzenlenen törenle açıldı. Girne’de gerçekleşen törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclis Başkanı Zorlu Töre, bakanlar, milletvekilleri, siyasiler, iş insanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar açılış töreninde yaptığı konuşmada ülkemize yapılan yatırımların güvene dayalı olduğunu belirterek, KKTC’nin tanınması için el birliği ile çalışılması gerektiğini vurguladı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de konuşmasında, Türk dünyasından ülkemize yapılan yatırımların önemine vurgu yaparak, “bir birimizi ayıramayız” ifadelerini kullandı.

Törende konuşan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da, ülkemize yatırım yapılmasının önemine vurgu yaptı.

Törene katılan Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu da konuşmasında, yatırımların çoğalmasıyla ülkenin gelişebileceğini vurguladı.

MMT Tunç Group İnşaat Direktörü Abdülkadir Tunç da törende yaptığı konuşmada Türk Dünyası devletleri ile iyi ilişkiler içerisinde olduklarını anlatarak, KKTC’de büyük yatırımlar yapacaklarının müjdesini verdi.