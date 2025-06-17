Ahmet Savaşan İran’daki Konferans ve Tahliye Sürecini Anlattı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili ve Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Savaşan, Genç TV’de Esengül Evcil’in sunduğu programa konuk oldu. Programda, İran’ın Hemedan kentinde düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 3. Sağlık Turizmi Konferansı’na katılımı ve İsrail’in saldırıları sonrasında yaşanan tahliye sürecini kamuoyuyla paylaştı.

KKTC Konferansta Resmî Davetle Yer Aldı…

Dr. Ahmet Savaşan, 11–13 Haziran 2025 tarihleri arasında İran’ın Hemedan şehrinde düzenlenen EİT 3. Sağlık Turizmi Konferansı ve Fuarı’na, KKTC’yi temsilen iki kişilik heyetle katıldıklarını belirtti. KKTC’nin konferansa gözlemci üye ülke statüsüyle resmî davetli olarak yer aldığını vurguladı.

Savaşan, İran’ın ev sahipliğinde; Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Pakistan, Türkmenistan, Tacikistan, Özbekistan ve Afganistan’dan üst düzey temsilcilerin katılımıyla gerçekleştirilen konferansta; sağlık turizminde bölgesel iş birliklerinin geliştirilmesi, hasta transferlerinin kolaylaştırılması, dijitalleşme, yapay zekâ destekli sağlık çözümleri ve geleneksel tıbbın modern sistemlerdeki yeri gibi konuların ele alındığını aktardı.

EİT Sağlık Turizmi Daimi Komitesi’nin Kurulmasına Karar Verildi…

Toplantı sonunda “Hemedan Deklarasyonu”nun kabul edildiğine dikkat çeken Ahmet Savaşan, bu kapsamda Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Sağlık Turizmi Daimi Komitesi’nin kurulması, dijital sağlık turizmi platformunun oluşturulması ve eğitim alanında iş birliğinin güçlendirilmesi gibi kararların alındığını ifade etti.

İran Hava Sahasının Kapatıldığını HavaalanındaBasından Öğrendik…

KKTC heyetinin, konferansın tamamlanmasının ardından 13 Haziran Cuma günü sabahı, Hemedan’dan Tahran’a dört saatlik bir yolculuktan sonra Pegasus Hava Yolları ile İstanbul’a yapılması planlanan uçuş için saat 04.00’da havaalanına ulaştığını anlatan Savaşan, check-in işlemleri ve valiz tesliminden sonra pasaport kontrolüne geçecekleri sırada işlemlerin durdurulduğunu aktardı. Yetkililerden herhangi bir açıklama yapılmadığını belirten Savaşan, İran hava sahasının İsrail’in başlattığı hava saldırıları nedeniyle kapatıldığını basın yayın kuruluşlarından öğrendiklerini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Tahran Büyükelçiliği Hemen Devreye Girdi…

Bu gelişmenin ardından Türkiye Cumhuriyeti Tahran Büyükelçiliği ile temasa geçtiklerini ifade eden Ahmet Savaşan, büyükelçilik yetkililerinin kendilerini hızlıca havaalanından büyükelçiliğe ulaştırdığını, KKTC heyetinin kısa sürede büyükelçilik ikametgâhına nakledildiğini belirtti. Geceyi büyükelçilikte geçirdiklerini kaydeden Savaşan, sabaha kadar elçiliğe yakın noktalara birçok bomba atıldığını dile getirdi.

12 Saatlik Zorlu Yolculukla Türkiye’ye Ulaştık…

T.C. Tahran Büyükelçisi Hicabi Kırlangıç ve büyükelçilik personelinin güvenlik önlemlerini titizlikle uyguladığını vurgulayan Savaşan, 14 Haziran Cumartesi sabahı iki araçlık bir konvoyla Türkiye’nin Yüksekova ilçesine ulaşmak üzere karayolu ile yola çıktıklarını söyledi.

Yaklaşık 12 saat süren zorlu yolculukta, ondan fazla noktada güvenlik kontrolünden geçtiklerini aktaran Savaşan, güzergâh üzerindeki birçok yerleşim biriminin bombalandığını ifade etti. Yolculuğun sonunda Türkiye’nin Urumiye Başkonsolosluğu’na ulaştıklarını ve burada Başkonsolos Cüneyt Akbal ve ekibi tarafından karşılandıklarını belirten Savaşan, heyetin daha sonra zırhlı araçlar ve güvenlik güçleri eşliğinde, çelik yeleklerle donatılarak Esendere Sınır Kapısı üzerinden Türkiye’ye güvenli şekilde tahliye edildiğini bildirdi.

THY ile Ülkeye Ulaştırıldık…

Yüksekova’da jandarma eşliğinde polis tesislerine ulaştırıldıklarını ve burada misafir edildiklerini ifade eden Savaşan, 15 Haziran Pazar günü Türk Hava Yolları’nın organizasyonuyla saat 19.00’da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne döndüklerini belirtti.

Üst Düzey Koordinasyonla Güvenli Tahliye Sağlandı…

Yaşanan süreçte başta KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu olmak üzere birçok yetkilinin sürece doğrudan müdahil olduğunu vurgulayan Savaşan, KKTC makamlarının Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve diğer üst düzey yetkililerle sürekli istişare hâlinde olduğunu ifade etti.

KKTC ile Türkiye arasındaki güçlü bağların yalnızca diplomatik ilişkilerle sınırlı olmadığının altını çizen Ahmet Savaşan, bu bağların zorlu zamanlarda hayat kurtaran, güven veren ve kardeşlik temelinde şekillenen derin bir dayanışma olduğunu belirtti.

Gerçekleştirilen Tahliye Süreci İki Devlet Arasındaki Sarsılmaz Güveni Gösteriyor

Tehlikeli bir bölgede gerçekleştirilen tahliye sürecinin, iki ülke arasındaki üst düzey koordinasyonu ve sarsılmaz güveni gözler önüne serdiğini ifade eden Savaşan, bu sürecin “Bir millet, iki devlet” anlayışının sadece sözde değil, sahada da gerçek olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi.

Dr. Ahmet Savaşan, sürecin başından itibaren yanlarında olan Türkiye ve KKTC devlet yetkililerine, ayrıca desteklerini ileten ailelerine, dostlarına, bakanlara, milletvekillerine ve tüm sevenlerine teşekkür etti.