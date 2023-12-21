Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın eski Özel Kalem Müdürü, Limasol asıllı Uğur Karagözlü son yolculuğuna uğurlandı.

Karaoğlanoğlu camii’nde düzenlenen cenaze törenine, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu, UBP’li milletvekilleri Hasan Taçoy ve Faiz Sucuoğlu, CTP’li Milletvekilleri Fikri Toros ve Armağan Candan, Cumhurbaşkanı Eski Temsilcisi Ergün Olgun, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Karagözlü’nün ailesi ve çok sayıda seveni katıldı.

Birinci Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın eski Özel Kalem Müdürü, Limasol asıllı Uğur Karagözlü’nün cenaze töreninde gözyaşları sel oldu...

Karagözlü, Girne’de Karaoğlanoğlu Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları eşliğinde Karaoğşanoğlu mezarlığına defnedildi...