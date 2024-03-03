Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği için özel olarak sahnelenecek “Cem Olmak” müzikali, Girne’deki ilk gösterisinin ardından dün akşam da Gazimağusa’da sahnelendi. Müzik ve dansın harmanlandığı özel gösteride, müzik ve dansın bir arada seyirciye sunulduğu ve Cem Karaca'ya saygı niteliği taşıyan müzikalde, Cem Özer, 12 kişilik ekibiyle seyirci karşısına çıkıyor.

Elde edilecek tüm gelirin Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneğine bağışlanacağı müzikal dün akşam Gazimağusa’daki Rauf Raif Denktaş Kongre ve Kültür Merkezi'nde seyirciyle buluştu.

Müzikal, Türk rock müziğinin efsane ismi Cem Karaca’nın muhteşem şarkıları ile müzik ziyafeti sunarken, modern dans performanslarıyla seyircilere muhteşem bir görsel şölen sundu.

Usta sanatçı Cem Özer, Gazimağusa’daki gösterimi öncesinde, Şampiyon Meleklerin mezarlarını diyaret ederek dua okudu.

Gecede, 6 Şubat depreminde kaybettiğimiz meleklerimiz için mumlar yakılarak şarkılar söylendi.

Müzikalin sonunda Cem Özer ayakta alkışlandı.

Özer, Gazimağusa’daki muhteşem performansının ardından, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneğine Başkanı Ruşen Karakaya ile mikrofonlara duygularını aktaran Özer, İsias Davası’nın takipçisi olacaklarını dile getirdi.

“Cem Olmak” müzikali bu akşam Güzelyurt Belediyesi Tiyatro Salonu'nda sahne alacak. Göster, yarın Yakın Doğu Üniversitesi Lefkoşa Atatürk Kongre ve Kültür Merkezindeki gösterimiyle kapanış yapacak.