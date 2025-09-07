Girne’de kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu meselesiyle ilgili aranan zanlı tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, önceki gün Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube (CÖŞ) amirliği ekipleri tarafından şüpheli olarak görülen A.I’nın (E-33) kullanımındaki ve A.T’nin (E-40) yolcu olarak bulunduğu araçta ve üzerlerinde arama yapılmıştı.

Aramalarda, söz konusu şahısların tasarruflarında yaklaşık 1 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile üzerlerinde kokain türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan ve uyuşturucu içiminde kullanılan cam pipet ve 2 adet kaşık bulunarak emare olarak alınmış ve bahse konu şahıslar tutuklanmıştı.

Yürütülen ileri soruşturmada, meseleyle ilgili bağlantısı olduğu tespit edilen ve zanlı olarak aranan M.T. de (E-49) tespit edilerek tutuklandı.

Polisin soruşturması sürüyor.