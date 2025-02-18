1974 sonrası Akova köyüne yerleştirilen Larnaka’ya bağlı Vuda köylülerinin geçmişten günümüze mizahi anlatılarını (sarmalarını) Cengiz Ozaner’in anlatımıyla kaleme alan Aysan Özertaş Özcezarlı’nın (AySaNcA) “Vuda Sarmaları” adlı kitabı, dün akşam Merkez Lefkoşa’da düzenlenen etkinlikle tanıtıldı.

Aysan Özertaş Özcezarlı’nın sekizinci kitabı olan eser, kıdemli veteriner hekim Cengiz Ozaner’in anlatımlarının Özcezarlı tarafından kurgulanıp kaleme alınmasıyla hazırlandı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, UBP Milletvekili Zorlu Töre, CTP Milletvekili Sami Özuslu, LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve diğer davetlilerin katıldığı etkinlikte, kitabın yazarları ve Cumhurbaşkanı Tatar konuşma yaptı.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Tatar, “Vuda Sarmaları” kitabının tanıtım etkinliğinde yaptığı konuşmada, yazarları böylesine güzel bir araştırmayı yapıp gelecek kuşaklara aktardıkları için tebrik etti.

Tatar, Vudalıların birçok ülkede yaşadığını, Avustralya’ya gittiğinde bile Vudalılarla karşılaştığını, İngiltere’de Lordlar Kamarası üyesi Baroness Meral Hüseyin Ece’nin de Vudalı olduğunu söyledi.

Kıbrıslı Türklerin asırlardır adada varlığını; kültürüyle, sanatıyla, yazılarıyla, şiirleriyle sürdürdüğünü, bunları geleceğe taşımanın ve kültürel zenginliği anlatabilmenin önemli olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, bu çalışmanın örnek teşkil etmesini diledi.

-Özcezarlı ve Ozaner

Kitabın yazarlarından Aysan Özcezarlı, Vudalıların sıra dışı şakalarıyla tanınan kişiler olduğunu söyledi.

Cengiz Ozaner’le tanışmasını ve kitabın ortaya çıkışındaki süreci anlatan Özcezarlı, kitaptaki yaşanmışlıkları Ozaner’in anlattığını, kendisinin kaleme aldığını belirtti.

Kitaptaki hikayelerde, isimler ve yerlerin değiştirildiğini belirten Özcezarlı, “Bu kitabı gerçekten çok keyif alarak yazdık. Yazarken duygusal anlar yaşadım. Özellikle ‘babam ve traktör’ hikayesi beni çok etkiledi.” diye konuştu.

Özcezarlı, kitap çalışması sayesinde, Kıbrıs’ta sıtmayı yok eden, Kamran ve Türkan Aziz’in babaları Mehmet Aziz Bey’in de Vudalı olduğunu öğrendiğini ifade etti.

Veteriner Hekim Cengiz Ozaner de Vudalıların Kıbrıs Türk halkını güldüren eğlendiren insanlar olduğunu anlattı.

1974 öncesi köyün üçte birinin Kıbrıslı Rumlardan, üçte ikisinin Kıbrıslı Türklerden oluştuğunu kaydeden Ozaner, “En iyi Türkçe konuşan Rumlar Vuda’daydı. O kadar ki Rum oldukları anlaşılmazdı. Köylülerin çok iyi ilişkileri vardı, şaka yapmayı severlerdi. Genetik olarak da bunu bizlere aktardılar.” dedi.

Kitabın gerçek hayattan alınan hikayelerden oluştuğunu kaydeden Ozaner, bunları ölümsüzleştirdikleri için mutlu olduğunu, kitaba koyamadıkları başka hikayeler de bulunduğunu söyledi.

Etkinlikte, kitaba katkısı olanlara plaketler de takdim edildi ve yazarlar kitaplarını imzaladı.

-Vuda Sarmaları

Gerçek hayattan derlenen öykülerin yer aldığı 266 sayfalık kitabın editörlüğünü Orkun Bozkurt, kapağını Bala Kabak yaptı. Kitabın ön sözünü de İsmail Bozkurt yazdı.

Kitabın tanıtım etkinliği, 24 Şubat Pazartesi 18.30’da İskele Düğün Salonu’nda da tekrarlanacak.