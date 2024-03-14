Müzik dünyasının sevilen müzik grubu Yeni Türkü, dün akşam Lefkoşa’da muhteşem bir geceye imza attı.

“Yeni nesil meyhane” konseptiyle halkın beğenisini kazanan Kapı Restaurant’ta sahne alan grup, konuklardan tam not aldı.

“Yağmurun Elleri”, “Maskeli Balo”, “Aşk Yeniden” gibi geçmişten günümüze dillere dolanan şarkılarını seslendiren grubun performansı konukları mest etti.

Ünlü sanatçı Derya Köroğlu başta olmak üzere, diğer grup üyeleri hit olmuş parçalarıyla Kapı Restaurant misafirlerine müzik ziyafeti yaşattı.