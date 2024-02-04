Yenierenköy-Sipahi anayolunda bugün meydana gelen kaza ile ilgili Polis Basın Subaylığından yapılan açıklama şöyle:

"Bugün 16:00 sıralarında, Yenierenköy-Sipahi Anayolu'nun 1.'inci kilometresi üzerinde, Halil GALATA(E-35) 89 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki SE 796 plakalı çift kabin araç ile tali yoldan anayola çıkacağı sırada, anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce anayola giriş yapması sonucu, o esnada anayol üzerinde Sipahi istikametinden Yenierenköy istikametine doğru seyretmekte olan Kamber KANDİL(E-45) yönetimindeki UN 219 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Kamber KANDİL, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde, kafa tası ve boynunda kırık teşhisi nedeniyle, cerrahi serviste müşahade altına alınmıştır. SE 796 plakalı araç sürücüsü Halil GALATA tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir."