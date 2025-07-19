Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetridis, New York'taki Kıbrıs zirvesinin oldukça verimli geçtiğini ifade ederek, "Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi ulusal hedef" dedi.

Birleşik Krallık hükümeti adına 16-17 Temmuz tarihlerinde New York’ta gerçekleştirilen gayriresmi genişletilmiş toplantıya katılan Avrupa Devlet Bakanı Stephen Doughty’nin toplantının ardından “X” platformunda yaptığı paylaşımda, tüm tarafların görüşmelere devam etme konusundaki taahhüdünden duyduğu memnuniyeti ortaya koyduğu haber verildi.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre Doughty paylaşımında ayrıca “tüm Kıbrıslıların yararına olacak bir ilerleme sağlanması için, New York’ta tüm taraflarla gayri resmi görüşmelere katıldığını” da dile getirdi.

Birleşik Krallığın garantör güç olarak Kıbrıs sorununa BM himayesinde bir çözüm bulunmasına tam anlamıyla bağlı olduğunu da dile getiren Doughty, tarafların tümünün görüşmeleri sürdürme ve BM Genel Sekreterinin Kıbrıs kişisel temsilcisi Maria Angela Holguin’le iş birliğinde bulunma konusundaki devam eden taahhütlerini de selamladı.

Gazetede yer alan başka bir habere göre Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetridis ise açıklamasında, Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak New York’ta gerçekleştirilen görüşmenin oldukça verimli geçtiğini söyledi.

Açıklamasında Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin sürecin yeniden başlamasının önemini de vurgulayan Yerapetridis, Crans Montana’da yaşanan çıkmazın ardından Kıbrıs sorununun BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisinin atanmasıyla uluslararası gündemin üst sıralarına taşınmasının önemli bir gelişme olduğu görüşünü ifade etti.

Cenevre’de üzerinde mutabakata varılan Güven Yaratıcı Önlemlerle (GYÖ) ilgili altı başlıktan dördünün tamamlandığını ve bunlara dört tane daha eklendiğini ifade eden Yerapetridis, hedefin BM kararları bağlamında, özlü bir müzakere için uygun zemin yaratılması olduğunu dile getirdi.

Yerapetridis, Güven Yaratıcı Önlemlerin (GYÖ) özlü müzakere koşulları meydana getirilmesine yardımcı olduğunu da söyledi.

Yunanistan ile Güney Kıbrıs’ın adanın yeniden birleşmesine ilişkin ortak çabayı sürdürmelerine ilişkin birlik ve kararlılığının gerekliliğini de vurgulayan Yerapetridis, "çatışmalar ve hoşgörüsüzlükle boğuşan bir dünyaya" birleşik bir Kıbrıs mesajı da gönderdi.

Kıbrıs’ın yeniden birleşmesinin ulusal hedef olduğunu da dile getiren Yerapetridis, çözümün uluslararası hukuka tam olarak saygı gösterilmesiyle, iki kesimli iki toplumlu federasyona dayanması gerektiğini sözlerine ekledi.