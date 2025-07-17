Rum gümrük dairesi çalışanları büyük miktarda gümrüksüz tütün ürünü tespit etti; ürünlere el konurken olayla ilgili olarak 44 yaşındaki bir kişi tutuklandı. Tutuklanan kişi davanın mahkeme dışında çözülmesi için 77 bin euro ödeme yapmasının ardından serbest kaldı.

Rum Gümrük Dairesi çalışanlarının bir ihbarın ardından zanlıya ait 3 ticari araçta araştırma yaptığını yazan Fileleftheros gazetesi, Lefkoşa Rum kesimindeki iki araçta ve Larnaka’daki bir araçta yapılan kontrollerde, gümrüksüz 706 karton sigara, 192 karton elektronik sigara, 85 kilo ve 372,5 gram tütün ele geçirildiğini belirtti.