Baraka Kültür Merkezi tarafından hazırlanan “Geçit Yok” belgeseli, Baraka Kültür Merkezi bahçesinde izleyiciyle buluştu.

Dernek üyelerinin yanı sıra KTOEÖS Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin de katıldığı gösterimin ardından, laiklik mücadelesinin geçmişi, kazanımları ve geleceğinin ele alındığı söyleşi gerçekleştirildi.

Baraka Kültür Merkezi'nden verilen bilgiye göre, söyleşide, laiklik mücadelesi sürecinde yaşananlar, düzenlenen sokak eylemleri ve mahkeme süreci ele alındı. Katılımcılar süreç boyunca edindikleri bilgi ve deneyimleri paylaşırken, ülkede laikliğe yönelik saldırıların sürdüğünü belirterek mücadelenin devam etmesi gerektiğini ifade etti.

“Geçit Yok” belgeselinde, 2025 yılında “Disiplin Tüzüğü” adı altında okullarda öğrencilerin başörtüsü takmasına izin veren düzenlemelerin ardından başlayan laiklik mücadelesi konu ediliyor.

Öğretmen sendikalarının öncülüğünde başlayan ve toplumun farklı kesimlerinin katılımıyla büyüyen mücadeleyi ele alan belgeselde; KTOEÖS, KTÖS, HAK-SEN, Basın-Sen, Veli Hareketi, Kadın Eğitimi Kolektifi, Bağımsızlık Yolu ve Baraka Kültür Merkezi temsilcileri, süreci kendi tanıklıkları ve değerlendirmeleriyle aktarıyor.

Gösterim ve söyleşinin, geçmiş mücadele deneyimlerinin paylaşılmasının yanı sıra laiklik mücadelesinin geleceğine ilişkin fikir alışverişine de olanak sağladığı belirtildi.