Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği tarafından bu yıl 20’ncisi düzenlenen Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali, 24 Nisan Perşembe akşamı gerçekleştirilecek “Trio Elegance & Tango Duo” konseri ve gösterisiyle başlayacak.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, tarihi Bellapais Manastırı’nda saat 20.00’de başlayacak etkinlikte, keman sanatçısı Zhanna Li, çellist Susanna Orçan ve piyanist Irina Akkök’ten oluşan Trio Elegance grubu, tango müziğinin seçkin eserlerini seslendirecek. Gruba, dansçılar Mustafa Uluboy ve Elena Zaichenko’nun sergileyeceği Tango Duo dans performansı eşlik edecek.

18 Nisan – 14 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan festival kapsamında, toplam 12 farklı konser etkinliği müzikseverlerle buluşacak. Konser biletleri ise 400, 500 ve 600 TL fiyat aralıklarında satışa sunulacak

Biletler; Deniz Plaza’lar, Bellapais Gardens, Kybele ve Bellapais Manastırı girişinden ya da online olarak gisekibris.com ve kibrisbiletcim.com üzerinden temin edilebilecek.

20. Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali programı şöyle:

24 Nisan Trio Elegance & Tango Duo

26 Nisan KoroPopsesli & Sonare Çoksesli Korosu

29 Nisan Hasan Minalay Piyano Resitali

2 Mayıs Baroque in Bellapais

5 Mayıs Pelin Ece Acar Piyano Resitali

6 Mayıs Kyrenia International Choir

7 Mayıs Lignum Ensemble

10 Mayıs Aeterna Piano Trio

12 Mayıs Püren Eda Gözer Viyolonsel Resitali

14 Mayıs Hüseyin Kırmızı Piyano Resitali