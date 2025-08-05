Başbakan Ünal Üstel, Ada Kıbrıs Projesi kapsamında AJet iş birliğiyle başlatılan 250 sterlinlik gidiş-geliş Londra–Ercan uçuş kampanyasının Londra'daki tanıtımında, yeni seferlerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) turizminin gelişimine önemli katkı sağlayacağını vurguladı.

Üstel, tanıtımdaki konuşmasında, “Bu yeni seferlerle yolcularımız artık duraksız şekilde kısa sürede KKTC’ye ulaşabilecek. Bu adım, turizmimizin gelişmesine büyük katkı sağlayacaktır” dedi.

Turizmin KKTC’nin lokomotif sektörü olduğunu ve gelişimi için ulaşımın en önemli unsur olduğunu belirten Üstel, “Ülke olarak tüm kaynaklarımızı turizme endeksliyoruz. Bu anlayışla hayata geçirdiğimiz bu projenin mutluluğunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında, Kıbrıs Türk halkının tarih boyunca çeşitli ambargolara maruz kaldığını hatırlatan Üstel, bu nedenle birçok vatandaşın özellikle İngiltere’ye göç etmek zorunda kaldığını kaydetti.

Ambargoların büyük ölçüde Anavatan Türkiye’nin desteğiyle aşıldığını dile getiren Üstel, “Ülkemizde tüm sektörler ayakta kalma mücadelesi veriyor. Ancak en büyük mücadele turizm alanında yaşanıyor. Gerek bizler gerekse iş insanlarımız bu alandaki ambargoları aşmak için yoğun çaba sarf ediyor” şeklinde konuştu.

- Ataoğlu: “Bu bir başlangıç”

Londra–Ercan Uçuş Tarifesi Lansmanı’na Başbakan Ünal Üstel’in yanı sıra Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, THY ve AJet Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat ile çok sayıda davetli katıldı.

Lansmanda konuşan Başbakan Yardımcısı Ataoğlu, söz konusu çalışmanın uzun süredir sürdürüldüğünü ifade ederek, “Bu köprü, bugün THY ve AJet yetkilileri sayesinde buradaki çocuklarımızın ata topraklarına daha aktif şekilde gelmelerini sağlayacak” dedi.

AJet’in Londra–KKTC uçuşları için belirlenen özel fiyatın bir yıl süreyle geçerli olacağını ve bunun sadece bir başlangıç olduğunu vurgulayan Ataoğlu, “İsteğimiz, artık bu fiyatlarla ata topraklarınıza daha rahat ve kolay şekilde gelmenizdir. Bu kadar yıldır çaresizlikten ve imkânsızlıktan dolayı tercih edilen güneyin artık tercih edilmemesidir. Ada Kıbrıs sizi çağırıyor” diye konuştu.

- Bolat: “Ada Kıbrıs Projesi KKTC’nin tanıtımına katkı sağlayacak”

THY ve AJet Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat ise konuşmasında, Ada Kıbrıs Projesi’nin KKTC’nin uluslararası alanda tanıtımına katkı sağlayacağını belirtti.

“KKTC bizim için sadece bir destinasyon değil, ortak tarih, kültür ve değerlere sahip olduğumuz bir kardeşliktir” diyen Bolat, AJet markasıyla Londra Stansted Havalimanı ile KKTC arasında uygulanacak 250 sterlinlik gidiş-dönüş özel tarifeyle ulaşımı kolaylaştıracaklarını söyledi.

Bu adımın, hem İngiltere’deki Kıbrıslı Türkleri ana vatanlarına yakınlaştıracağını hem de KKTC’yi İngiliz turistler için cazip hale getireceğini kaydeden Bolat, geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımıyla imzalanan protokol ile THY’nin Ada Kıbrıs Projesi’ne stratejik destek verdiğini hatırlattı.

Projenin sadece turizme değil, KKTC’nin kültür, üretim ve yatırım merkezi olarak öne çıkmasına da katkı sağlayacağını belirten Bolat, İngiltere’nin kendileri için öncelikli bir pazar olduğunu, kampanyanın İngiliz turistleri de ülkeye çekeceğine inandıklarını dile getirdi.

Bolat ayrıca, proje kapsamında hazırlanan tanıtım filminde oyuncu Meryem Uzerli’nin yer alacağını ve bu filmin KKTC’nin güzelliklerini uluslararası alanda tanıtacağını açıkladı.