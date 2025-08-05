Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na bağlı faaliyet gösteren teknoloji ve yazılım şirketi HAVELSAN yetkililerini kabul etti. Cumhurbaşkanı Tatar, HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Aktif Nacar ile müdür yardımcısı, program direktör ve proje müdürleriyle görüştü.

HAVELSAN Genel Müdürü Nacar, şirket olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de projeler yürüten Türkiye'nin önde gelen teknoloji firmalarından olduklarını ifade ederek, yurt içinde ve yurt dışında silahlı kuvvetler, kamu ve özel sektör için yüksek teknoloji tabanlı yazılım ürün, çözüm ve hizmetler sunduklarını anlattı. Nacar, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı ile yeni yerleşkenin hayırlı olmasını temenni ederek, şirketin yürüttüğü projeler hakkında bilgi verdi. Şirket olarak KKTC’de kent güvenlik, Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, sahil güvenlik ve kıyı emniyetine yönelik projeler ürettiklerini kaydeden Nacar, KKTC’ye destek belirtti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, şirkete başarılar dileyerek, faaliyetlerinden gurur duyduklarını söyledi. Tatar, Türkiye yeni yüzyılında, Mavi vatanın kalbi KKTC’nin bilişim adası olma yolunda emin adımlarla ilerlediğine işaret ederek, Türkiye Cumhuriyeti’nin desteklerine vurgu yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle hayat bulacak fiber optik projesine büyük önem verdiklerini vurgulayan Tatar, KKTC’ye turizm, eğitim, inşaat, tarım ve sanayi yanında şimdi de bilişim alanına yatırımların heyecan verdiğini kaydetti.

Ülkenin güvenliği için önemli işler yapan, Teknofest'e katılarak destek veren HAVELSAN'ı kutlayan Tatar, şirkete, KKTC’ye verdiği destekten dolayı teşekkür etti.