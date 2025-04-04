5. Gazimağusa Uluslararası Sanat Festivali, 6 Nisan Pazar günü Mağusa Bandabuliya’da başlıyor.

Gazimağusa Belediyesi’nden (GMB) verilen bilgiye göre, dünyanın ve ülkenin farklı noktalarından sanatçıların katılımıyla gerçekleşecek festival, yaklaşık iki hafta hem üretim hem sergi sürecine ev sahipliği yapacak. Festivalin, küratörlüğünü Zühre Özkaraman üstlendi.

6–12 Nisan tarihleri arasında sanatçılar, Bandabuliya’da atölye çalışmaları yürüterek eserlerini üretecek. 12–19 Nisan tarihleri arasında ise ortaya çıkan eserler yine aynı mekânda sanatseverlerle buluşacak.

Sanatı kamusal alanda görünür kılmayı ve uluslararası sanatçıları kentle buluşturmayı hedefleyen festival, hem yerel halk hem ziyaretçiler için önemli bir kültürel buluşma zemini sunacak.

GMB, tüm halkı uzun bir aradan sonra yeniden hayat bulan 5. Gazimağusa Uluslararası Sanat Festivali’nde keyifli anlar paylaşmaya davet etti.