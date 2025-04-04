Lefkoşa Türk Belediyesi ile Gazimağusa Belediyesi iş birliğinde, Lefkoşa Belediye Orkestrası tarafından “Zülfü Livaneli Şarkıları” konseri düzenleniyor.

Zülfü Livaneli’nin unutulmaz eserlerinin seslendirileceği konserin şefliğini Mustafa Aksaç üstleniyor. Gecede solist olarak Ayşegül Zaim, Ahu Arı, Ayşe Nur Aydın, Ebru Gülbay, Filiz Yarıcı, Hasan Hastürer, Hüseyin Saltan, Saffet Anibal, Sidar Karakuş ve Yücel Doğan sahne alacak.

“Güneş Topla Benim İçin”, “Karlı Kayın Ormanı”, “Ey Özgürlük”, “Yiğidim Aslanım” ve “Leylim Ley” gibi pek çok sevilen Livaneli şarkısının seslendirileceği konser, 7 Nisan Pazartesi akşamı saat 20.00’de Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Merkezi'nde (KÜKOM) gerçekleşecek. Konser biletleri, www.gisekibris.com adresinden ve etkinlik akşamı girişten temin edilebilir. Etkinlikten elde edilecek gelirin bir kısmı Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne bağışlanacaktır