5. Gazimağusa Uluslararası Sanat Festivali kapsamında düzenlenecek resim sergisi yarın saat 17.00’de Bandabuliya'da açılacak. Sergi, 19 Nisan’a kadar mesai saatleri içerisinde ziyaret edilebilecek.

Gazimağusa Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, festival kapsamında, 6 – 12 Nisan tarihleri arasında, dünyadan ve KKTC’nin farklı bölgelerinden gelen sanatçıların Bandabuliya’daki atölye çalışmalarında ürettikleri eserler, düzenlenecek sergiyle sanatseverlerle buluşacak.

Bandabuliya’nın tarihi dokusunda hayat bulan serginin, yerel halkı ve Gazimağusa’yı ziyaret eden sanat tutkunlarını büyüleyici bir sanat yolculuğuna davet ettiği ifade edilen açıklamada, festivalin amacının sanatı galerilerden kamusal alanlara taşıyarak kente yeni bir soluk kazandırmak olduğu belirtildi.

Belediye açıklamasında ayrıca "Sanatla iç içe, ilham dolu bir hafta yaşamak isteyen herkesi Bandabuliya’ya bekliyoruz" diyerek sanatseverleri düzenlenecek sergiye davet etti.