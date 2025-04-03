Akkule’den Bedesten’e Koral Tınılar” konseri 17 Nisan'da Lefkoşa’da sanatseverlerle buluşacak.

Bedesten’de yapılacak konserde Otello Çok Sesli Korosu, Makamer Seslerin Özgürlüğü Kadınlar Korosu ve Candan Kınalısoy & Erkan Dağlı sahne alacak. Rana Uluçay ve Erkan Dağlı’nın şefliğini üstlendiği konserde, sanatçılara piyanoda Uliana Kremenetskaya Öztemur ve Göktuğ Sevinç, kemanda Mustafa Fegan, flütte Mehmet Külçer ve vurmalı çalgılarda Turgut Karagil eşlik edecek.

Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği tarafından düzenlenen konser saat 20.00’de başlayacak. Doğu Akdeniz Üniversitesi, Kıbrıs Vakıflar İdaresi ve Lefkoşa Türk Belediyesi’nin desteğiyle düzenlenecek konserin bilet fiyatı ise 200 TL olarak belirlendi.