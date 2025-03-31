Kıbrıs Türk Sinema Televizyon Derneği (Sinevizyon) ve SineSmart Yapımcılık iş birliği ile çekilen “Söz” adlı kısa film, Los Angeles’da Angaelica Festivalinde izleyiciyle buluşuyor.

Filmin yapımcılarından verilen bilgiye göre, 2019 yılında yapımına başlanan ve pandemi nedeniyle tamamlanma süreci uzayan "Döneceğin Gününe Kadar" adlı sinema filminin bir kesiti olan "Söz" adlı kısa film, 2023 yılında tamamlanabildi. Filmin 1974 yılını anlatan kesiti "Söz" adıyla ayrı bir kısa film olarak Lefkoşa’da gerçekleşen galanın ardından festival yolculuğuna çıktı.

Los Angeles’ta 21-31 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan Festival Angaelica kapsamında seyirciyle buluşacak "Söz" filminin sinemaseverlere nostaljik ve duygusal bir deneyim yaşatmayı hedeflediği ifade edilen açıklamada, festivalin “bağımsız sinema eserlerine ev sahipliği yaparak yaratıcı yapımlara farklı bir alan sunduğu” bilgisi paylaşıldı.

Yapımcılığını Yusuf Darbukacı’nın, senaryosunu Şafak Yolcu’nun, Görüntü Yönetmenliğini Cüneyt Şen’in üstlendiği filmin yönetmenliğini Müge Günay yaptı.

Filmin oyuncu kadrosunda, Mehmet Yörükoğlu, Yeşim Kumral, Aryen Çağdaş Can, Kani Yüzügüleç, Berkant Çakmak yer alıyor.