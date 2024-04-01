Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, Mecliste başlattıkları grevin sonuç alıncaya kadar devam edeceğini söyledi.

Bengihan bugün Meclis önünde basına açıklama yaptı.

Grevin dördüncü günü olmasına karşın Meclis Başkanı ve Genel Sekreter'in konuya “duyarlılık göstermediğini” savunan Bengihan, sorunları çözme becerisine de sahip olmadıklarını ileri sürdü.

Başbakan Ünal Üstel’i göreve davet eden Bengihan, Başbakan'ın hükümetin başı olarak sorumluluk sahibi olduğunu, sorumluluk alarak sorunu çözmesi gerektiğini belirtti.

Bengihan, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunda bugün görev yapan üç stenografın sendika üyesi olmadığını söyledi.

-"Kamu Görevlileri Yasası hükümlerine uyulmalı"

Kamu Görevlileri Yasası'nda yer alan amir hükümlere göre davranılması çağrısında bulunan Bengihan, Sağlık Kurulu onayı olmadan yapılan görev değişikliklerinin diğer daireler için olumsuz örnek teşkil etme riski bulunduğunu belirtti.

Bengihan, bir doktorun verdiği tavsiye raporuyla bir kişinin farklı bir bölüme yönlendirilemeyeceğini söyleyerek, sonuç alıncaya kadar mücadeleye devam edeceklerini kaydetti.

Başbakan Ünal Üstel’e bu sorunu çözerek, çalışma barışını yerine getirme çağrısında bulundu.