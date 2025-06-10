Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’i ziyaret etti.

Belediyeden verilen bilgiye göre, ziyarette, iki belediye arasında kardeşlik ve iş birliği vurgusu ön plana çıktı. Gelecekte ortak projelerde buluşulması yönünde iyi niyet mesajları verildi.

Bebek, konuya ilişkin açıklamasında, “Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanım Sayın Fırat Görgel ile birlikteyiz. ‘İki Devlet, Tek Millet’ anlayışıyla et ve tırnak gibiyiz; bölünmez bir bütünüz. Bizlere verdiği desteklerden dolayı şahsım ve belediyem adına teşekkür ediyorum. Gücümüze güç katarak çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.