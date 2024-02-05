Meteoroloji Dairesi, 12 Şubat’a kadar yağmur beklenmediği tahmininde bulundu.

Tatar, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar ve beraberindeki heyeti kabul etti Tatar, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar ve beraberindeki heyeti kabul etti

Daire’nin 12 Şubat’a kadar olan tahminlerine göre hava genellikle parçalı bulutlu olacak, 7 ve 8 Şubat sabahları yer yer sisli olacak.

En yüksek hava sıcaklıklarının genellikle iç kesimlerde ve  sahillerde, periyodun ilk günleri 20-23 derece, diğer günleri ise 16-19 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgar periyodun ilk günleri güney ve batı, diğer günleri ise kuzeyli yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.