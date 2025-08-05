Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ODTÜ TEKNOKENT heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinde yer alan kabulde, Cumhurbaşkanı Tatar, ODTÜ TEKNOKENT Genel Müdürü Yönetici Asistanı Hümeyra Şahinler Yetmez başkanlığındaki heyet ile görüştü.

Yetmez, Türkiye’nin ilk ve en yenilikçi teknoparkı ODTÜ TEKNOKENT’in amacının, ülkenin, uluslararası arenada rekabet gücünü artıracak teknolojileri geliştiren ve üreten firmalara, araştırmacılara ve akademisyenlere çağdaş alt ve üst yapı olanakları sunmak olduğunu söyledi.

Yetmez, heyetteki girişimcilere de söz vererek, yürüttükleri projeler hakkında bilgiler verdi ve KKTC’den, girişimcilerin buradaki girişimcilerle bağlantı kurması için destek istedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, girişimcilere başarılar dileyerek, KKTC’de de kampüsü olan ODTÜ’nün, önemli bir üniversite olduğunu vurguladı.

Tatar, girişimcileri gelecek için önemli çalışmalar yapmalarından dolayı kutladı, fikirler verdi ve ziyaretten ötürü teşekkür etti.