Kültür Dairesi’nin düzenlediği 13’üncü Devlet Genç Sanatçılar Yarışması’nda Mert Şardu, Burcu Beyzade ve İlgen Uğurlu’nun eserlerinin ödüle layık görüldüğü açıklandı.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, 13’üncü Devlet Genç Sanatçılar Yarışması’nın ödül töreni ve sergisi 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) bünyesindeki Ali Atakan ve Ayhan Menteş salonlarında olacak.

Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi’nin genç kuşak sanatçıların başarılarını takdir ve teşvik etme hedefiyle düzenlediği 13’üncü Devlet Genç Sanatçılar Yarışması ve Sergisi’ne 2 boyutlu eserlerin yanı sıra ilk kez 3 boyutlu eserler de kabul edildi.

Yarışma öncesinde katılımcılarından 3’üne başarı ödülü verileceğini açıklanmıştı ancak İnci Kansu, Mümine Özdemirağ Yağlı, Nilgün Güney, Osman Keten, Türksal İnce ve Zehra Şonya’dan oluşan seçici kurul bir eseri daha başarı ödülüne layık gördü.

6 kişinin 13 eserle katıldığı yarışmanın sonuçlarına göre, Mert Şardu “The Goddness’s Dreams” adlı çalışması ile Başarı Ödülü'ne ve “Hecate” adlı eseri ile de Kültür Dairesi Özel Ödülü’ne layık görüldü.

“Ali Atakan Özel Ödülü” ise “Zamana Karşı” adlı eseri ile Burcu Beyzade’nin olurken, İlgen Uğurlu da “Umut” isimli eseri ile “Ayhan Menteş Özel Ödülü”nü kazandı.

Ülkenin duayen sanatçılarından Ali Atakan ve Ayhan Menteş anmak adına özel ödül verilen yarışmanın ilk sergileme ve ödül töreni 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda Gazimağusa’da, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) çatısı altında bulunan Ali Atakan ve Ayhan Menteş salonlarında gerçekleştirilecek.

Sergide, ödüllü eserlerin yanı sıra Kerime Erge Şahin’in “Kor”, “Taşıma” ve “Heba”, Direnç Betmezoğlu’nun “40. Gün”, İlgen Uğurlu’nun “Çıkış” ve “Sorgu” isimli eserleri de sergilenecek.