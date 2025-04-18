Zeki Erkut’un son romanı “Ebediler” için 24 Nisan’da Lefkoşa’da imza ve tanıtım etkinliği düzenlenecek.

Işık Kitabevi Yayınları’ndan verilen bilgiye göre, etkinlik Lefkoşa’da Işık Kitabevi’nin 2’nci katındaki BLCKBRD Social Cafe’de yer alacak ve 18.30’da başlayacak.

Romanın editörlüğünü öykü yazarı ve fotoğraf sanatçısı Ceyhan Özyıldız, kapak tasarımını ressam Nilgün Güney yaptı. Kitap, Işık Kitabevi Yayınları’ndan yayımlandı.

Romanda, Mesarya’nın kuzeyinde bir mezarın kazılması sırasında beklenmedik bir şekilde can veren üç arkeoloğun esrarengiz ölümlerinin arkasındaki sırrın ortaya çıkarılması işleniyor.

Zeki Erkut’un Ali Nesim Edebiyat (Roman) Ödülü ile Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığına bağlı Kültür Dairesi’nin Edebiyat dalında “Kültür ve Sanatla Bir Ömür Hizmet Ödülü” sahibi olduğu belirtildi.