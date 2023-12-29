Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, İntergaz Genel Müdür Yardımcısı Kader Kencer ve şirket yetkililerini kabul etti.

İntergaz Şirketi Sağlık Bakanlığı'na meme kanserine yönelik tedavilerde kullanılmak üzere bağışta bulunuldu.

Kencer, İntergaz şirketinin sosyal sorumluluk kapsamında 2019 yılından itibaren Pembe Tüp kampanyası başlattıklarını, bu tüplerin gelirlerinin her yıl meme kanserine yönelik tedaviler için Sağlık Bakanlığı'na verildiğini, yine bu sene bağış kampanyası çerçevesinde elde edilen geliri sunmak için ziyarette bulunduklarını belirtti.

Bakan Dinçyürek, şirketin yapmış olduğu bağış nedeniyle teşekkürlerini sunarak, sağlığa yapılan katkıların tüm topluma örnek teşkil ettiğini, bu bağışların sivil toplum örgütleri ve devletin bir dayanışma örneği olduğunu kaydetti.

Yapılan maddi katkının Onkoloji Merkezi’nde en iyi şekilde değerlendirileceğini belirten Bakan Dinçyürek, bu bağışı cihaz alımına yönelik değerlendirme niyetinde olduklarını, gerekmesi halinde cihaz alımı için Sağlık Bakanlığı'nın da gerekli katkıyı yapacağını söyledi.

Sivil toplum örgütleri ve kuruluşların sağlığa olan bağışlarının devamının yapılmasının önemine değinen Bakan Dinçyürek, bunun için Sağlık Bakanlığı olarak gerekli girişimleri yapacaklarını ifade etti.