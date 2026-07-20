Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, 20 Temmuz 1974’ün Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Dinçyürek, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Mutlu Barış Harekâtı ile Kıbrıs Türk halkının egemen varlığının temellerinin daha da sağlamlaştığını, bugün sahip olunan devlet yapısının yolunun açıldığını kaydetti.

Dinçyürek mesajında şu ifadelere yer verdi:

“20 Temmuz 1974, Kıbrıs Türk halkının güvenliğinin, özgürlüğünün ve geleceğinin teminat altına alındığı; adaya barışın geldiği, halkımızın kendi kaderine sahip çıkarak bağımsız, özgür ve egemen bir halk olarak güç kazandığı tarihi bir gündür. Mutlu Barış Harekâtı ile Kıbrıs Türk halkının egemen varlığının temelleri daha da sağlamlaşmış, bugün sahip olduğumuz devlet yapısının yolu açılmıştır.

20 Temmuz Barış Harekâtı’nın üzerinden geçen yıllar içerisinde Kıbrıs Türk halkı, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin desteği ve iş birliğiyle her alanda önemli mesafeler katetmiş, tüm zorluklara rağmen kararlılıkla yoluna devam etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki kardeşlik ve dayanışma bağları, halkımızın geleceğe güvenle bakmasının en önemli teminatlarından biridir.

Bu anlamlı günde; özgürlük mücadelesi liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ü, Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ı, aziz şehitlerimizi ve mücadeleye emek veren tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum.

Mutlu Barış Harekâtı’na katılan Mehmetçiklerimize ve Mücahitlerimize şükranlarımı sunuyor, halkımızın 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.”