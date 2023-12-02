Azerbaycan Devlet Turizm Ajansı ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) tarafından Azerbaycan’ın Şuşa şehrinde gerçekleştirilen, "Türk Dünyasının Kültür Turizmine Bakış Açıları" konulu uluslararası konferansta, KKTC’nin kültür turizmi tanıtıldı.

Türk dili konuşan ülkelerin ortak turizm ürünleri ve rotalarının oluşturulması konusunda fikir alışverişinde bulunmak ve iş birliği olanaklarını tartışmak amacıyla düzenlenen konferansa, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi Müdürü Mine Emiroğlu katıldı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin TDT Gözlemci Üye sıfatıyla katıldığı uluslararası konferansa, Azerbaycan, Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Macaristan'ın resmi kurumlarının temsilcileri, kültürel miras uzmanlarının yanı sıra, Azerbaycan Devlet Turizm Ajansı Başkan Yardımcısı Azade Hüseynova ile Şuşa Şehri Devlet Koruma Dairesi İcra Direktörü Tural Novruzov da katıldı.

-Emiroğlu: “KKTC’nin kültürel zenginliği turizmin en önemli argümanıdır”

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi Müdürü Mine Emiroğlu, konferansta yaptığı konuşmada, KKTC’nin kültürel zenginliğinin, turizmin en önemli argümanı olduğunu belirterek, KKTC turizmi ve Kıbrıs Türk kültürü hakkında geniş bilgiler verdi.

Emiroğlu konuşmasında tüm Türk halklarının ortak tarih, dil, kültür, gelenek ve değerleri temelinde çok taraflı iş birliğini ilerletme hususunda kararlı olduklarını kaydetti ve farklı coğrafyalarda yaşayan Türk halkların farklı kültürlerinin turizm sayesinde tanınabileceğini kaydetti.

KKTC’de turizmin dış ticaret açığının yaklaşık yarısını karşıladığını belirten Emiroğlu, KKTC’nin doğal ve kültürel güzelliklerinin yanında, tarihi öneme sahip bir destinasyon olduğunu söyledi.

-“İzolasyonlar KKTC turizminin daha da gelişmesinin önündeki en büyük engeldir”

KKTC’nin rakiplerinden daha çok dıştan gelen olumsuz etkenler ile karşı karşıya kaldığını kaydeden Emiroğlu, izolasyonlar ve buna bağlı olarak direkt uçuşun olmamasının, KKTC turizminin daha da gelişmesinin önündeki en büyük engel olduğunu vurguladı.

Ülkenin tanıtımı için büyük bir çalışma başlatıldığını ifade eden Emiroğlu, Ocak-Eylül 2023 döneminde ülkeye gelen yolcu sayısında 2022 yılı aynı döneme göre yüzde 35,3, konaklama tesislerinde konaklayan kişi sayısında da bir önceki yıla oranla yüzde 22,5 oranında artış olduğunu söyledi.

Türk Dünyasından KKTC’ye gelen turist sayısının istenen seviyede olmadığını kaydeden Emiroğlu, “Türk Dünyası turist sayılarını karşılıklı olarak artırmamız önemlidir. Bu sayede, kültürel ve sosyal anlamda yakınlaşma daha da derin bir noktaya geleceği inancındayım” dedi.

Emiroğlu konuşmasında KKTC’nin doğası, tarihi, turistik imkanları, mutfağı ve diğer kültürel değerleriyle ilgili bilgiler de verdi.