Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (KTMMOB) bağlı Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) bünyesinde faaliyet gösteren EMO Laboratuvarı, 3-4 Haziran tarihlerinde Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından yapılan akreditasyon denetimini başarıyla tamamladı.

Denetimde, laboratuvarın kalite yönetim sistemi, teknik yeterlilikleri ve test süreçleri detaylı bir şekilde değerlendirildiği ve EMO Laboratuvarı’nın, bu denetim sonucunda uluslararası standartlara uygunluğunu bir kez daha kanıtlamış olduğu belirtildi.

EMO tarafından yapılan açıklamada, “TÜRKAK akreditasyonunun laboratuvarın ulusal ve uluslararası düzeydeki tanınırlığını güçlendirdiği belirtilirken, bunun aynı zamanda odanın mühendislik hizmetlerinde güvenilirlik, şeffaflık ve yüksek kalite anlayışını yansıttığı”kaydedildi.