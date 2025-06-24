Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, bugün Avrupa Komisyonu’nun Kıbrıs Özel Temsilcisi Johannes Hahn ile görüştü.

CTP’den verilen bilgiye göre, CTP Genel Merkezi'ndeki görüşmede “Kıbrıs barış tesisi sürecindeki çıkmazın aşılmasıyla ilgili çabalar çerçevesinde CTP’nin konuya dair görüş ve pozisyonu, mülkiyet konusu, Taşınmaz Mal Komisyonu (TMK) ile ilgili gelişmeler, Schengen üyeliği süreci ve AB ile ilişkiler” ele alındı.

AB Kıbrıs Temsilciliği ve Kıbrıs Çözüm Destek Birimi yetkililerinin de katıldığı görüşmede Erhürman’a CTP Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros eşlik etti.